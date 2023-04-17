В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялся показ спектакля «Пропала совесть»

Постановку по сказке выдающегося русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина представили артисты литературного театра «Слово» филармонии Кузбасса.

Сатирическая философская сказка «Пропала совесть» (1869 г.), повествует о разрушении человеческой личности и заставляет задуматься о важных человеческих качествах. Ситуация в литературном произведении, конечно же вымышленная, но проблемы поднимались вполне реальные. Писатель предостерегал – нравственное крушение неизбежно приводит к упадку человеческого общества, где начинают главенствовать предательство, лесть, клевета и безразличие.

Автор был убежден, что без совести невозможно стать настоящим человеком. Если такого не происходит, то она превращается в грязную тряпку, вызывающую желание избавиться от нее побыстрее. Изменить мир к лучшему могут только те люди, у которых совесть находится глубоко в душе. Именно поэтому с юного возраста в человеке необходимо воспитывать любовь, милосердие, доброту. Показ был организован в рамках программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта».

Литературному театру «Слово» государственной филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова – 22 года. В дружном коллективе единомышленников все усилия направлены на сохранение русского литературного языка, формирование интереса и любви к чтению, приобщение к лучшим текстам художественной литературы. Современный, особенно молодой зритель может здесь познакомиться с теми произведениями, которые по разным причинам оставались непрочитанными. Более того, выходя из зала после представления, многие хотят прийти домой и открыть книгу, по которой был создан спектакль.

Студенты и преподаватели техникума поблагодарили артистов литературного театра «Слово» за показ замечательного спектакля и пригласили приезжать с новыми постановками.