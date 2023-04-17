Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялся показ спектакля «Пропала совесть»

Постановку по сказке выдающегося русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина представили артисты литературного театра «Слово» филармонии Кузбасса.
Сатирическая философская сказка «Пропала совесть» (1869 г.), повествует о разрушении человеческой личности и заставляет задуматься о важных человеческих качествах. Ситуация в литературном произведении, конечно же вымышленная, но проблемы поднимались вполне реальные. Писатель предостерегал – нравственное крушение неизбежно приводит к упадку человеческого общества, где начинают главенствовать предательство, лесть, клевета и безразличие.
Автор был убежден, что без совести невозможно стать настоящим человеком. Если такого не происходит, то она превращается в грязную тряпку, вызывающую желание избавиться от нее побыстрее. Изменить мир к лучшему могут только те люди, у которых совесть находится глубоко в душе. Именно поэтому с юного возраста в человеке необходимо воспитывать любовь, милосердие, доброту. Показ был организован в рамках программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта».
Литературному театру «Слово» государственной филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова – 22 года. В дружном коллективе единомышленников все усилия направлены на сохранение русского литературного языка, формирование интереса и любви к чтению, приобщение к лучшим текстам художественной литературы. Современный, особенно молодой зритель может здесь познакомиться с теми произведениями, которые по разным причинам оставались непрочитанными. Более того, выходя из зала после представления, многие хотят прийти домой и открыть книгу, по которой был создан спектакль.
Студенты и преподаватели техникума поблагодарили артистов литературного театра «Слово» за показ замечательного спектакля и пригласили приезжать с новыми постановками.

Культура
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/04/2023
Культура
Кемерово
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus