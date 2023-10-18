В Тяжинском агропромышленном техникуме стартовал второй сезон социального проекта «Я в деле»

Первый сезон прошел в марте – июне 2023 года. Руководитель проекта Дарья Бабич, кураторы – Антонина Меновщикова, Максим Незнанов, Сергей Вильховецкий, Алена Незнанова.

Участники проекта, студенты Тяжинского агропромышленного техникума сформировали свои бизнес-идеи, написали бизнес-планы и защитили свои разработки на ярмарке бизнес-идей

После защиты проектов были определены победители – Екатерина Ермакова и Максим Путилов, набравшие наибольшее количество баллов. Ребята разработали бизнес-проект «Шариковый шторм».

В новом учебном году в техникуме был дан старт второму сезону социального проекта «Я в деле» – «Шариковый шторм». Участники проходят практический курс по изготовлению фигур из воздушных шаров. Полученные навыки ребята успешно применяют на практике. Так участники второго сезона соцпроекта оформили воздушными шарами фотозону ко Дню среднего профессионального образования.