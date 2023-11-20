Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском центре национальных культур школьники познакомились с обычаями и традициями сибирских казаков

В музейной комнате казачьего быта ребята из села Преображенка познакомились с укладом жизни вольного народа. Девочки показали себя мастерицами, ловко наматывая шерстяные нити на веретено, а мальчишки продемонстрировали силу и ловкость, забивая гвозди в деревянную чурочку. Впрочем, и девчата от них не отставали.
Школьники по достоинству оценили казачью походную кухню. Ребята ощутили особенности быта сибирских казаков: ухватом поднимали чугунок, а коромыслом подхватывали ведра.
Уделили внимание и холодному оружию воинов-казаков – шашке. Ребята не только увидели, как фланкируют шашкой, но и получили возможность подержать ее в руках. Также посмотрели видеоролик о джигитовке юных казачат, познакомились с играми казаков и послушали казачьи песни.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/11/2023
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus