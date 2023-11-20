В Тяжинском центре национальных культур школьники познакомились с обычаями и традициями сибирских казаков

В музейной комнате казачьего быта ребята из села Преображенка познакомились с укладом жизни вольного народа. Девочки показали себя мастерицами, ловко наматывая шерстяные нити на веретено, а мальчишки продемонстрировали силу и ловкость, забивая гвозди в деревянную чурочку. Впрочем, и девчата от них не отставали.

Школьники по достоинству оценили казачью походную кухню. Ребята ощутили особенности быта сибирских казаков: ухватом поднимали чугунок, а коромыслом подхватывали ведра.

Уделили внимание и холодному оружию воинов-казаков – шашке. Ребята не только увидели, как фланкируют шашкой, но и получили возможность подержать ее в руках. Также посмотрели видеоролик о джигитовке юных казачат, познакомились с играми казаков и послушали казачьи песни.