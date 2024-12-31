В Тяжинском центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошло итоговое совещание

В Нововосточном сельском Доме культуры с докладом по результатам работы за 2024 год выступила директор МБУК «ЦНТиКДД» Любовь Евгеньевна Суханова.

Заместитель главы Тяжинского муниципального округа по культуре – начальник управления Сергей Анатольевич Куличков, поблагодарил специалистов учреждения за плодотворную работу. Лучшие работники были отмечены почетными грамотами.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили участников совещания с наступающим Новым годом и пожелали каждой семье здоровья, благополучия, мира, счастья.

Фото: Тяжинский ЦНТиКДД