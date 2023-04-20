Окружной фестиваль детского творчества состоялся в Тяжинском ДК «Юбилейный»

Фестиваль 2023 года собрал «букет» из 43-х творческих номеров, в которых приняло участие 320 детей младшего школьного возраста. Детскую школу искусств представляли 60 участников (вокальный ансамбль «Супер Детки», хор «Камертончики», хор «Веселые нотки», ансамбли «Очаровашки», «Капитошка», «Свирелька» и «Потешки», вокальный ансамбль младших классов, дуэт Екатерины Науменко и Эльвиры Палагаевой, квартеты «Молодцы», «Млада», солисты Карина Чухрова, Вероника Ткач, Дарья Калентьева, Екатерина Науменко).

В окружном фестивале приняли участие учащиеся творческого объединения «Город детства» Тяжинского центра дополнительного образования, творческих коллективов Дома культуры «Юбилейный», образовательных учреждений округа.

Все участники фестиваля «Букет детских улыбок» награждены благодарственными письмами управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа и сладкими призами.