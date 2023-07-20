В Тяжинском округе благоустраивают дворы и общественные пространства

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В этом сезоне в муниципалитете обновят два двора и одно общественное пространство.

Дворы многоквартирных домов преобразятся. Здесь предусмотрено благоустройство территории, асфальтирование проезжей части, ремонт отмосток, укладка бордюрного камня, установка скамеек и урн.

В поселке Тяжинский во дворах по улице Советская, 3а и Ленина, 74 уже выполнена планировка. Во дворе по улице Советская проведена отсыпка щебнем и его уплотнение. Продолжаются работы по благоустройству сквера в поселке Итатский.