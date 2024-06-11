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В Тяжинском округе местные власти продолжают проводить выезды в территории муниципалитета

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров побывал с рабочим визитом в селе Малопичугино и деревне Акимо-Анненка, где осмотрел социальные объекты, проверил их состояние после ремонта кровель, пообщался с руководителями и специалистами учреждений.
В Акимо-Аненском сельском Доме культуры глава округа указал на недочеты, допущенные при выполнении ремонтных работ и на необходимость их устранения подрядчиком. В Малопичугинском СДК после комиссионного осмотра объекта, принято решение о продолжении ремонтных работ внутри здания.
Также В. Е. Серебров побывал в Акимо-Анненском детском саду «Солнышко», где осмотрел отремонтированную крышу. Нареканий и замечаний к подрядной организации нет.
Многолетняя проблема с протекающими кровлями учреждений в Тяжинском округе решается благодаря слаженной работе всех служб. Уже обновлена крыша гаража Листянской средней школы. За лето будут отремонтированы кровли в Бороковском сельском Доме культуры, Преображенском и Георгиевском детских садах.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/06/2024
Общество
Тяжин
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