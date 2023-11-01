В Тяжинском округе отдали дань памяти жертвам политических репрессий

В сельских учреждениях культуры клубного типа и библиотеках проведены литературные часы, «Уроки Памяти», акции, тематические встречи и беседы, оформлены книжные выставки и информационные стенды.

Специалисты Итатского городского Дома культуры и модельной библиотеки семейного чтения провели вечер памяти «И помнить страшно, и забыть нельзя». В видео-презентации были продемонстрированы подлинные документы периода раскулачивания, касающиеся жителей села Итат. Настоятель храма святителя Николая Чудотворца поселка Итатский Алексей Чертков рассказал о трагической судьбе итатского священника Алексея Семёновича Соколова, расстрелянного в 1937 году.

Специалисты библиотеки провели обзор литературы, представленной на выставке «Суровая драма народа». Воспитанник воскресной школы Николай Чертков познакомил присутствующих с экспозицией «Судьба человека», где были представлены подлинные личные вещи репрессированного священнослужителя протоиерея Трофима Сологуба, погибшего в Гулаге в 1953 году. В память обо всех известных и неизвестных жертвах политических репрессий была объявлена минута молчания.

В Акимо-Анненском сельском Доме культуры прошел информационный час «Пусть память живет». Ведущая рассказала о страшном времени, когда в лагерях ГУЛАГа были сломаны миллионы человеческих судеб. О трагедии своей семьи рассказала Алиса Карловна Милякина (Вальтер), родители которой были репрессированы и сосланы в Сибирь.

В центре национальных культур для участников клубного объединения «Юные таланты» прошел час памяти «Без срока давности». В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский для учеников Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова состоялась литературно-музыкальная гостиная «Колокола памяти». Специалисты Октябрьского сельского Дома культуры и библиотеки провели для представителей старшего поколения час памяти «Суровая драма народа». В Новоподзорновском СДК школьников пригласили на инфочас «Народная память – надежный хранитель».