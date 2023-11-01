Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском округе отдали дань памяти жертвам политических репрессий

В сельских учреждениях культуры клубного типа и библиотеках проведены литературные часы, «Уроки Памяти», акции, тематические встречи и беседы, оформлены книжные выставки и информационные стенды.
Специалисты Итатского городского Дома культуры и модельной библиотеки семейного чтения провели вечер памяти «И помнить страшно, и забыть нельзя». В видео-презентации были продемонстрированы подлинные документы периода раскулачивания, касающиеся жителей села Итат. Настоятель храма святителя Николая Чудотворца поселка Итатский Алексей Чертков рассказал о трагической судьбе итатского священника Алексея Семёновича Соколова, расстрелянного в 1937 году.
Специалисты библиотеки провели обзор литературы, представленной на выставке «Суровая драма народа». Воспитанник воскресной школы Николай Чертков познакомил присутствующих с экспозицией «Судьба человека», где были представлены подлинные личные вещи репрессированного священнослужителя протоиерея Трофима Сологуба, погибшего в Гулаге в 1953 году. В память обо всех известных и неизвестных жертвах политических репрессий была объявлена минута молчания.
В Акимо-Анненском сельском Доме культуры прошел информационный час «Пусть память живет». Ведущая рассказала о страшном времени, когда в лагерях ГУЛАГа были сломаны миллионы человеческих судеб. О трагедии своей семьи рассказала Алиса Карловна Милякина (Вальтер), родители которой были репрессированы и сосланы в Сибирь.
В центре национальных культур для участников клубного объединения «Юные таланты» прошел час памяти «Без срока давности». В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский для учеников Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова состоялась литературно-музыкальная гостиная «Колокола памяти». Специалисты Октябрьского сельского Дома культуры и библиотеки провели для представителей старшего поколения час памяти «Суровая драма народа». В Новоподзорновском СДК школьников пригласили на инфочас «Народная память – надежный хранитель».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/11/2023
Культура
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus