В Тяжинском округе открылся филиал государственного фонда «Защитники Отечества»

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки.

В числе задач филиала фонда – содействие в получении полагающихся мер поддержки, лекарственного обеспечения, психологической помощи, технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. На особом контроле вопросы переобучения и трудоустройства ветеранов, помощь в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.

Фонд будет заниматься вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Такие организации, как фонд «Защитники Отечества», не создавались в России никогда. Этого не было ни после Великой Отечественной, ни после Афганистана, ни после чеченских кампаний и других военных конфликтов.

Главные ценности фонда – справедливость, забота и уважение. В фонде работают неравнодушные люди, готовы сопереживать, быть чуткими к проблемам и запросам ветеранов СВО и членам семей погибших бойцов. Команда фонда будет оказывать адресную и персональную помощь своим подопечным.

В день открытия филиала фонда дети выразили свою поддержку участников СВО в рисунках.

Филиал Фонда «Защитники Отечества» находится по адресу: пгт Тяжинский, ул. Советская, д. 6, 1 этаж (здание администрации), телефоны: 28-3-76, 28-4-58. Режим работы: пн-пт 08.30–17.30, перерыв 13.00–14.00.

Прием осуществляют социальные координаторы Анна Евгеньевна Селюнова и Инна Викторовна Чебаткова.