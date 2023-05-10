В Тяжинском округе отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

В рамках акции «Бессмертный автополк» в поселке Тяжинский с утра по улицам двигалась кавалькада мотоциклистов и ретроавтомобилей. Тяжинцы присоединились к Всероссийской акции «Фронтовая бригада». Работники Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский в составе кавалькады военной техники присоединились к акции-реконструкции фронтовых концертных бригад.

Полуторка с флагами и лозунгами стала сценической площадкой для исполнения патриотической поэзии и тематического песенного репертуара. Артисты «Фронтовой бригады» своими песнями и стихами создавали праздничное настроение для населения, а также устроили праздничный концерт во дворе дома жительницы блокадного Ленинграда Евгении Ивановны Гладиковой.

Колонна военных ретроавтомобилей реконструкторов военной истории из села Преображенка проехала не только по улицам окружного центра, но также совершила автопробег через деревню Акимо-Анненка, поселок Листвянка, село Новопокровка, поселок Итатский, деревню Тяжиновершинка и село Бороковка.

В поселке Тяжинский, на площади Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ней приняли участие министр науки и высшего образования Кузбасса Сергей Александрович Пфетцер, депутат Парламента Кузбасса Роман Юрьевич Клейстер, глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, представители общественных организаций, сотрудники учреждений и предприятий, жители округа.

Вечером все желающие могли посетить Дом культуры «Юбилейный» и бесплатно посмотреть спектакль «Прощай, Конферансье» Тяжинского народного театра «Лица».