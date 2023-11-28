В Тяжинском округе отметили День матери

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялся праздничный прием главы округа, посвященный Дню матери. В зале собрались представительницы общественных организаций, предпринимательского сообщества, сотрудники и ветераны учреждений социальной сферы. С музыкальными поздравлениями выступили солисты, коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» и детской школы искусств № 31. Также в ДК «Юбилейный» поздравили с праздником мам и жен участников специальной военной операции и локальных войн. Творческие коллективы Дома культуры «Юбилейный» подарили собравшимся частичку своего тепла и музыкальные подарки.

В поселке Тяжинский состоялся праздничный концерт «Музыкальный букет для мамы». На сцене Дома культуры «Юбилейный» выступили творческие коллективы Дома культуры, центра национальных культур, Тяжинской средней школы № 1. Ведущие Наталья Чухрова с дочерью Кариной обратились к мамам и бабушкам со словами искренней благодарности и восхищения.

Концерт, посвященный Дню матери состоялся в Тяжинской детской школе искусств № 31. В исполнении юных артистов для мам прозвучали стихи, песни и инструментальные пьесы. В поселке Валерьяновка состоялся праздничный концерт «Свет материнской любви». В этот день представительницы прекрасной половины человечества принимали поздравления и музыкальные подарки от мужского вокального ансамбля «ТалисMAN» и солистки Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Оксаны Сергеевой.

Специалисты Листвянского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности подготовили для жителей и гостей поселка праздничный концерт «Светлый образ мамы». Поздравить мам пришли учащиеся детской школы искусств № 31, под руководством Ларисы Ивановны Титовой. В этот день самые добрые и нежные мамам адресовали ведущие концерта Камила Франц и Наталья Кирилюк. Порадовали зрителей своими песнями солисты Дома культуры Анна Кубракова, Татьяна Захаренко, Юрий Замяткин, Дарья Третьякова. Также выступили вокальная группа «Вдохновенье», младшая танцевальная группа «Капризульки» и старшая танцевальная группа «Звездочки».

В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялось общее родительское собрание с концертной программой ко Дню матери. В адрес всех мам звучали поздравления и песни в исполнении участников вокальной студии «Акцент». С праздником всех мам поздравил директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский.

Среди студентов Тяжинского агропромышленного техникума состоялся конкурс «Селфи с мамой». Ребята с 1 по 4 курсы приняли активное участие в акции. Советник директора ТАПТ по воспитанию Анна Владимировна Рябова провела с группами первого курса интеллектуальную игру «Мамы разные бывают». Ребята отгадывали знаменитых мам – героинь мультфильмов и фильмов, составляли пословицы о матери, посмотрели короткометражный мультфильм «Роза».

В Доме культуры «Юбилейный» состоялся мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Берегиня». Воспитанники детского сада № 1 «Березка» своими руками создали из лоскутков образ мамы в виде куклы-оберега. Учащиеся творческого объединения «Мастерская фантазий» Тяжинского центра дополнительного образования (руководитель Елена Юрьевна Булгина) приготовили мамам поздравительные открытки «Незабудки». Самые маленькие учащиеся этого объединения, воспитанники детского сада «Золотой ключик», потрудились над «Букетами для мам». Ребята постарше, учащиеся творческого объединения «Акварелька» (руководитель Светлана Михайловна Вылегжанина) и творческого объединения «Мастерская фантазий», в ходе мастер-классов изготовили своим мамам практичный подарок – игольницу.

В Малопичугинском сельском Доме культуры прошел мастер-класс «Подарок для мамы». Девочки своими руками изготовили для мам оригинальные поделки в форме сердечек. Также приготовили и вручили подарок маме солдата участвующего в специальной военной операции. В Георгиевском секторе Даниловского сельского Дома культуры состоялся мастер-класс для детей «Открытка для мамы», в Акимо-Анненском сельском Доме культуры – мастер-класс «Подарок для мамы».

В Ступишинском сельском Доме культуры открылась выставка поделок «Для мамы с любовью». В Старо-Тяжинском Доме культуры оформлена выставка детских рисунков «Букет для любимой мамочки». В Тяжинской детской художественной школе № 13 ко Дню матери открылась выставка портретов мам и пап. В школе уже стало традицией рисовать портеры родителей ко Дню матери и Дню отца. Над творческими работами трудились учащиеся первых классов, делающие первые шаги в искусстве.