В Тяжинском округе отметили День России

В селах и поселках муниципалитета прошла акция «Российский триколор». К ней присоединились и студенты Тяжинского агропромышленного техникума. Педагог дополнительного образования Людмила Олеговна Коростелева организовала для второкурсников просмотр видеопрезентации «Символы России – история страны!». Руководитель группы первого курса Тяжинского агропромышленного техникума Галина Алексеевна Жогина провела для студентов викторину «Государство, в котором я живу». Преподаватель обществознания Лариса Анатольевна Сафронова организовала для ребят-первокурсников виртуальную экскурсию «Тайные уголки нашей Родины».

На главной площади окружного центра состоялся танцевальный флешмоб «Сила единства». Также здесь прошла концертная программа «Вместе мы – Россия!» с участием лучших творческих коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры. С праздником земляков поздравил председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.

На территории народной поляны Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский прошла детская развлекательная программа «Мы едины, мы непобедимы!». В рамках праздника и масштабной киноакции «Я люблю Россию!» в ДК «Юбилейный» состоялся бесплатный кинопоказ фильма «Архипелаг», режиссера Алексея Тельнова.

В Итатском ГДК прошел праздник песни «Лейся песня русская!», посвященный 10-летию образования хорового общества России. В сельских учреждениях культуры состоялись тематические мероприятия и акции.