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В Тяжинском округе отметили День семьи, любви и верности

В торжественной обстановке памятной медалью «За любовь и верность» отмечены супруги Виктор Семенович и Ольга Михайловна Самощенко из поселка Нововосточный, прожившие в браке 50 лет. В этот знаменательный день семью поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, настоятель храма Преображения Господня поселка Тяжинский протоиерей Василий Страдомский и представители органа ЗАГС.
Специалисты сельских Домов культуры Тяжинского округа поздравили с Днем семьи, любви и верности жителей поселений, семьи участников специальной военной операции и провели различные программы, конкурсы, фотовыставки и акции «Под семейным зонтиком», «Подари ромашку на счастье». Также состоялись мастер-классы по изготовлению символа праздника – ромашки.
В поселке Итатский прошла литературно-музыкальная гостиная «Что важней всего на свете: мир, семья, любовь и дети». Организаторами выступили работники библиотеки, городского Дома культуры и учащиеся Воскресной школы храма святителя Николая Чудотворца. В зале звучали песни, гитарное соло и флейта. Также был продемонстрирован гимнастический номер. Воспитанники Воскресной школы разыграли спектакль по сказке Ганса Христиана Андерсена «Голый король». Гости разбирались в родственных связях, вспоминали пословицы и поговорки о семье, играли в «объяснялки».
В Новопокровской библиотеке прошла поздравительная акция «Символ – белая ромашка». В Преображенской библиотеке состоялся час познания «Петр и Феврония – святая любовь».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/07/2023
Культура
Тяжин
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