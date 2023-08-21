В Тяжинском округе отметили Яблочный Спас

Работники центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели для взрослых и детей различные праздничные программы.

Специалисты Бороковского сектора Акимо-Анненского сельского Дома культуры и библиотеки провели развлекательную программу «Яблочный Спас – яблочко припас». В Преображенском СДК для подростков организовали познавательно-игровую программу «Солнечный праздник – Яблочный Спас». В Новоподзорновском СДК состоялась детская театрализованная программа «Как на Яблочный, на Спас, приглашаем в гости вас». Специалисты Акимо-Анненского СДК провели для представителей старшего поколения посиделки «Яблочный Спас».

Специалисты и участники художественной самодеятельности Итатского городского Дома культуры приняли участие во Всероссийском фестивале «Яблоко от Яблони». Также в Итатском ГДК для детей состоялись мастер-класс по изготовлению яблок из джута и фольклорный праздник «Яблочный Спас нам яблок припас». Ребята узнали об истории праздника, традициях и приметах, а также вспомнили пословицы, поговорки и сказки, в которых говорится про яблоки. Не обошелся праздник без игр и развлечений. Самым азартным участникам ведущие предложили пронести яблоки в ложке через препятствия и затем съесть их без помощи рук.