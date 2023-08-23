В Тяжинском округе отпраздновали День Государственного флага РФ

Специалисты сельских учреждений культуры провели тематические беседы, мастер-классы, викторины, патриотические акции. Также работники культуры поздравили с праздником семьи участников специальной военной операции.

В деревне Георгиевка состоялся велопробег, культработники раздавали землякам флажки и буклеты «Мой флаг – моя история». Специалисты Итатского городского Дома культуры предложили односельчанам стать участниками акции «Флаг России – наша гордость и слава!». Взрослые и дети фотографировались с главным символом государства – флагом Российской Федерации.

На летней сцене центральной площади поселка Тяжинский состоялся праздничный концерт «Под флагом России мы едины!». С Днем государственного флага Российской Федерации присутствующих поздравил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. В концертной программе приняли участие творческие коллективы и солисты поселка.