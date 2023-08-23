Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском округе отпраздновали День Государственного флага РФ

Специалисты сельских учреждений культуры провели тематические беседы, мастер-классы, викторины, патриотические акции. Также работники культуры поздравили с праздником семьи участников специальной военной операции.
В деревне Георгиевка состоялся велопробег, культработники раздавали землякам флажки и буклеты «Мой флаг – моя история». Специалисты Итатского городского Дома культуры предложили односельчанам стать участниками акции «Флаг России – наша гордость и слава!». Взрослые и дети фотографировались с главным символом государства – флагом Российской Федерации.
На летней сцене центральной площади поселка Тяжинский состоялся праздничный концерт «Под флагом России мы едины!». С Днем государственного флага Российской Федерации присутствующих поздравил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. В концертной программе приняли участие творческие коллективы и солисты поселка.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/08/2023
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus