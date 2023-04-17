В Тяжинском округе отпраздновали Пасху

В Новопреображенском секторе Староурюпского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялся мастер-класс по декорированию пасхальных яиц «Пасхальные традиции». В Старо-Тяжинском сельском Доме культуры для старшего поколения прошёл мастер-класс по изготовлению пасхальной куклы.

В отделении дневного пребывания Тяжинского центра социального обслуживания населения прошёл творческий мастер-класс по изготовлению сувенира «Пасхальное яйцо». Получатели социальных услуг использовали пенопластовую основу, шпагат, цветы из фоамирана, бусины и бисер. Сувениры получились яркими и затейливыми.

В Бороковском секторе Акимо-Анненского сельского Дома культуры для детей прошла развлекательная игровая программа «Пасхальный перезвон». В Кубитетском сельском Доме культуры открылась выставка «Пасха расписная», посвящённая Великому празднику Христову Воскресению. В экспозициях представлены работы участников кружков декоративно-прикладного искусства «Рукодельница» и «Умелые руки».

В Тисульском сельском Доме культуры прошла игровая программа «Расписное яичко». Специалист Новомарьинского сектора Итатского городского Дома культуры провела для детей и подростков игровую программу «Святая Пасха Христова».

В Даниловской библиотеке оформлена книжная выставка «Встречаем светлый праздник Пасхи».