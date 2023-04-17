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В Тяжинском округе отпраздновали Пасху

В Новопреображенском секторе Староурюпского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялся мастер-класс по декорированию пасхальных яиц «Пасхальные традиции». В Старо-Тяжинском сельском Доме культуры для старшего поколения прошёл мастер-класс по изготовлению пасхальной куклы.
В отделении дневного пребывания Тяжинского центра социального обслуживания населения прошёл творческий мастер-класс по изготовлению сувенира «Пасхальное яйцо». Получатели социальных услуг использовали пенопластовую основу, шпагат, цветы из фоамирана, бусины и бисер. Сувениры получились яркими и затейливыми.
В Бороковском секторе Акимо-Анненского сельского Дома культуры для детей прошла развлекательная игровая программа «Пасхальный перезвон». В Кубитетском сельском Доме культуры открылась выставка «Пасха расписная», посвящённая Великому празднику Христову Воскресению. В экспозициях представлены работы участников кружков декоративно-прикладного искусства «Рукодельница» и «Умелые руки».
В Тисульском сельском Доме культуры прошла игровая программа «Расписное яичко». Специалист Новомарьинского сектора Итатского городского Дома культуры провела для детей и подростков игровую программу «Святая Пасха Христова».
В Даниловской библиотеке оформлена книжная выставка «Встречаем светлый праздник Пасхи».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/04/2023
Культура
Тяжин
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