В Тяжинском округе подвели итоги профобучения безработных граждан за 9 месяцев 2023 года

За период с января по сентябрь 2023 года специалисты центра занятости населения организовали профессиональное обучение для 99 безработных граждан по 15 профессиям. Это машинист (кочегар) котельной, водитель автомобиля категории «С», водитель автомобиля по программе переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д», водитель автомобиля по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ», охранник, основы предпринимательства, парикмахер, продавец продовольственных товаров (широкого профиля), сварщик ручной сварки неплавящимся электродом в защитном газе, повар, специалист по работе на маркетплейсах, специалист по социальной работе, делопроизводитель, специалист кадрового делопроизводства и 1С, специалист по экологической безопасности в промышленности, специалист по маникюру.

Из числа приступивших к профессиональному обучению 4 гражданина прошли обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и уже оформили трудовые договора с работодателем.

Сорок восемь граждан, приступивших к профессиональному обучению, являются жителями сельской местности. Кроме этого, к обучению приступили 9 граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва. Также изъявили желание пройти профессиональное обучение 4 инвалида (из них 2 инвалида прошли обучение в рамках национального проекта «Демография») и 12 граждан предпенсионного возраста.

Кроме того, 7 граждан, приступивших к профессиональному обучению, являются получателями государственной социальной помощи на основе социального контракта.

Согласно статистическим данным профессиональным обучением заинтересовались 17 молодых граждан в возрасте от 16 до 29 лет, что составляет 17,2 % от общего числа направленных на обучение.

За отчетный период «за парты» сели 20 родителей, имеющих несовершеннолетних детей (это 20,2 % от общего числа направленных на обучение), из них 3 человека являются многодетными родителями.

После успешного завершения обучения в образовательном учреждении 55 гражданам были выданы документы установленного государственного образца (диплом, свидетельство, удостоверение), из них 55 по профессиям рабочих и 6 по должностям служащих. Средняя продолжительность обучения за отчетный период 2022 года составила 1,35 месяца.

Наибольшим спросом у безработных граждан пользуется такая профессия как «машинист (кочегар) котельной». За отчетный период были укомплектованы две группы с общей численностью 57 безработных граждан. К началу отопительного сезона 54 человека, а это 95 % граждан от числа направленных на обучение уже официально трудоустроены по последнему месту работы.