В Тяжинском округе подвели итоги уходящего года

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров подвел итоги работы за год и поделился планами на ближайшее будущее. Также были озвучены итоги смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление в муниципальном образовании».

Благодарственными письмами за лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающей территории среди организаций всех форм собственности отмечены генеральный директор закрытого акционерного общества «Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление» Сергей Дмитриевич Григорович и директор филиала государственного предприятия Кузбасса «Пассажиравтотранс» Владимир Анатольевич Криворюк.

За лучшее новогоднее оформление домов частного сектора и подъездов многоквартирных домов поблагодарили активных жителей из поселков Тяжинский и Итатский.

Приятным завершением встречи стало праздничное поздравление Деда Мороза и Снегурочки. С новогодними музыкальными номерами выступили артисты Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.