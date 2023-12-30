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В Тяжинском округе подвели итоги уходящего года

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров подвел итоги работы за год и поделился планами на ближайшее будущее. Также были озвучены итоги смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление в муниципальном образовании».
Благодарственными письмами за лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающей территории среди организаций всех форм собственности отмечены генеральный директор закрытого акционерного общества «Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление» Сергей Дмитриевич Григорович и директор филиала государственного предприятия Кузбасса «Пассажиравтотранс» Владимир Анатольевич Криворюк.
За лучшее новогоднее оформление домов частного сектора и подъездов многоквартирных домов поблагодарили активных жителей из поселков Тяжинский и Итатский.
Приятным завершением встречи стало праздничное поздравление Деда Мороза и Снегурочки. С новогодними музыкальными номерами выступили артисты Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/12/2023
Общество
Тяжин
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