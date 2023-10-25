В Тяжинском округе проанализировали работу по организации стажировки выпускников образовательных организаций

В 2023 году при содействии центра занятости населения на стажировку направлены 5 выпускников образовательных организаций. В ООО «Ремонтная строительная компания» поработал один выпускник – штукатур. В ООО «Рассвет» стажировку прошли два выпускника – водитель (оставлен на постоянную работу) и бухгалтер (с последующим трудоустройством в администрацию Тяжинского муниципального округа). Один выпускник – повар получил направление в Тяжинское сельское потребительское общество (продолжает работать по сегодняшний день). В ЗАО «Тяжинское ДРСУ» поработал один выпускник – специалист по кадрам (продолжает трудиться по сегодняшний день).

Во время прохождения стажировки за стажером закрепляется наставник, который осуществляет общее руководство, ведет учет и контроль работы стажера. В 2023 году ЦЗН Тяжинского округа работодателям возмещено более 626 тысяч рублей на зарплату, страховые взносы во внебюджетные фонды наставникам и стажерам, а также на компенсацию при увольнении стажерам за неиспользованный отпуск за отработанный период. Также центром занятости стажерам выплачивалась материальная поддержка в размере 1950 рублей за отработанный период.