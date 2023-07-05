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В Тяжинском округе продолжается благоустройство общественных пространств

За лето будут обустроены три объекта: общественная территория – сквер в поселке Итатский (улица Советская) и две дворовых территории в поселке Тяжинский (улица Ленина, дом 74 и улица Советская, дом 3а).
В настоящее время ведутся работы по благоустройству сквера в поселке Итатский. Нынче здесь заасфальтируют дорожки, в планах на следующий год – провести освещение, установить малые архитектурные формы (скамейки, урны, беседку).
Работы по благоустройству общественных пространств, проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Встретившись с представителем подрядной организации, глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров проконтролировал ход выполнения работ.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/07/2023
Общество
Тяжин
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