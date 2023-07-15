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В Тяжинском округе продолжается дорожный ремонт

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров встретился с представителями подрядной организации ЗАО «ДРСУ», осуществляющими ремонт дорог. Работы проводятся в рамках областной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса на 2014-2027 годы».
На сегодняшний день уже завершен ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 1,2 километра по улице Советской в селе Малопичугино. Осталось пройти экспертизу проб асфальта на соответствие ГОСТу. Затем подрядчики приступают к работе на следующих объектах.
На лето запланирован текущий ремонт 3,2 км асфальтобетонного покрытия участков дорог в поселке Тяжинский по улицам Сенной, Чапаева, Кирова, переулкам Сибирский и Строителей; в поселке Листвянка – по улицам Юбилейной и Зеленой; в селе Преображенка – по переулку Советский.
Всего в этом году в округе будет отремонтировано более 4,4 км дорожного полотна.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/07/2023
Общество
Тяжин
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