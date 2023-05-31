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В Тяжинском округе продолжается посевная кампания

К севу зерновых и технических культур приступили все хозяйства. Весенне-полевые работы уже завершены на полях К(Ф)Х Сотникова Татьяна Сергеевна, К(Ф)Х Пирогов Александр Игоревич, ООО ОПХ «Новопокровское» и в учебном хозяйстве Тяжинского агропромышленного техникума.
Всего в Тяжинском округе посеяно 20445 гектаров: пшеницы 8650 га, ячменя 2000 га, овса 1620 га, гороха 1500 га, однолетних трав 623 га. Технические культуры: рапс – 6050 га, картофель – 2 га.
Засеяно 74 % посевных площадей от запланированного. Внесение минеральных удобрений составило 3425 тонн на 16234 га.

 

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/05/2023
Экономика
Тяжин
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