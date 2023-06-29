В Тяжинском округе продолжаются работы по обустройству и ремонту пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений

В 2023 году запланировано выполнить обустройство четырех пешеходных переходов вблизи Тисульской средней школы, Кубитетской средней школы с установкой дорожных знаков и солнечного светофора СФ-100.

В настоящее время уже идут работы по обустройству пешеходного перехода вблизи Нововосточного детского сада «Светлячок». Здесь будут установлены светофор, дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. Также начато благоустройство тротуара вблизи Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик».

Работы выполняются в рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского округа на 2023-2025 годы». Это позволит предотвратить нарушения правил дорожного движения, повысить уровень его безопасности.