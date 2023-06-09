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В Тяжинском округе прошел первый этап конкурса ведущих игровых программ

В конкурсе, посвященном профилактике здорового образа жизни, приняли участие работники сельских учреждений культуры клубного типа, работающие с детьми и подростками.
Первый этап окружного конкурса «Сто затей для друзей» состоялся в Итатском городском Доме культуры. Ребятам были предложены эстафеты с мячами, кеглями и обручами, а также различные конкурсы. В ходе игровых программ участники узнали о значении здорового образа жизни для человека, о важности правильного питания и соблюдения личной гигиены. Интересной для детей была информация о том, какими питательными веществами богаты продукты питания, что полезно есть при простуде, какие бывают витамины, для чего нужен каждый из них и в каких овощах и фруктах содержится.
Все участники конкурса были награждены Дипломами МБУК «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/06/2023
Культура
Тяжин
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