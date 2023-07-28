В Тяжинском округе прошла региональная акция «1 сентября – каждому школьнику»

Специальная ярмарка состоялась в поселке Тяжинский, на территории спортивного комплекса «Юность». В рамках социальной акции помощь оказана 207 семьям (200 – по 5 тысяч рублей и 7 – по 10 тысяч рублей).

В рамках областной акции материальная помощь оказывается малообеспеченным, многодетным, неполным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде одежды, обуви кузбасских производителей и канцелярских принадлежностей. Семьи получают не наличные деньги, а карты номиналом 5 тысяч рублей, семьи, где воспитываются четверо и более школьников – 10 тысяч рублей. На эту сумму родители могут приобрести одежду, обувь и канцелярские товары.

Также в муниципалитете ежегодно проводится акция «Помоги собраться в школу», финансирование которой проходит за счет местного бюджета. В этой благотворительной акции ежегодно принимают участие около 100 семей.