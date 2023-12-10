В Тяжинском округе прошли беседы, уроки мужества, спортивные соревнования, посвященные Дню героев Отечества

Для студентов Тяжинского агропромышленного техникума, участников кружка «Мое Отечество» в библиотеке имени Н. И. Масалова прошел час памяти «Гордимся славою Героев». Вниманию ребят были представлены презентация и книжная выставка «Отвага! Мужество! Честь», посвященные Героям России.

В Новоподзорновском сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности для детей прошел информационный час «Живая память поколений». Ребята узнали имена героев-орденоносцев времен Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Специалисты Листвянского сельского Дома культуры провели для детей беседу «Мой народ – моя гордость». Ребята узнали о героях Отечества и их подвигах – о советском военном летчике Алексее Петровиче Маресьеве, о генерал-майоре авиации Суламбеке Сусаркуловиче Осканове, о летчике-космонавте Сергее Константиновиче Крикалеве, о герое афганской войны Александре Григорьевиче Мироненко, и о русском солдате, принявшим мученическую смерть от чеченских бандитов Евгении Александровиче Родионове.

Специалисты Итатского городского Дома культуры и библиотеки провели детскую познавательную программу «В сердце ты у каждого из нас. Н.И. Масалов». В Тисульском сельском Доме культуры для детей прошла беседа «Парень из легенды», посвященная подвигу Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. Подвиг воина-кузбассовца стал не только символом Победы советского народа над нацистской Германией, но и олицетворением высокой нравственности и самоотверженности простых красноармейцев. Специалист Дома культуры познакомила детей с биографией героя и рассказала, как во время ожесточённых боев при штурме Берлина старший сержант Николай Масалов своим телом закрыл ребенка от пуль и на руках вынес из-под вражеского огня.

Специалисты Тяжинской детской библиотеки провели для учащихся Тяжинской средней школы № 2 час памяти «Подвиг, отлитый в бронзу». Ребята узнали о работе по увековечиванию памяти легендарного земляка Николая Ивановича Масалова. Познакомились с книжной выставкой «Масалов – Герой Кузбасса», где были представлены книги из фонда библиотеки: «Подвиг, отлитый в бронзу» Петра Семеновича Ворошилова, «Человек из легенды» Олега Викторовича Костюнина и «Дорога в бессмертие» Валентина Степановича Кожейкина. Ребята разгадали кроссворд и ответили на вопросы о боевом и жизненном пути Николая Ивановича Масалова. Всем участникам библиотекари вручили памятные подарки и буклеты.

В Тяжинской детской художественной школе № 13 прошел урок-памяти, посвященный легендарному земляку, Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову. В Тяжинском центре дополнительного образования для учащихся творческих объединений провели урок мужества «Живут герои в памяти народа». В Итатской средней школе имени Данкевич Т. Ф. для учащихся прошли патриотические часы. Для учащихся третьих классов состоялись спортивные соревнования «Дорогами героев». В Ступишинской средней школе имени Героя РФ С. Н. Морозова среди учащихся 8-9 классов прошла интеллектуальная игра «Герои моего Отечества».