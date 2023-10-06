Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском округе прошли мастер-классы, выставки рисунков и акции, посвященные Дню учителя

В Тяжинской центральной окружной библиотеке имени Н.И. Масалова состоялся мастер-класс «Осенний букет Учителю». Студенты Тяжинского агропромышленного техникума своими руками создали удивительный сладкий подарок – цветы из гофрированной бумаги с конфетами.
Также в Тяжинской центральной окружной библиотеке открылась книжная выставка-поздравление «Учитель на страницах книг», посвященная Году педагога и наставника и приуроченная ко Дню учителя. Здесь представлены произведения, рассказывающие об учителях, учениках, школе. Эти книги написаны и российскими, и зарубежными авторами. Созданы они в разные времена, в разные столетия. Но цель авторов одна: рассказать о нелегком, но благородном труде педагога.
В Доме культуры «Юбилейный» состоялся торжественный прием главы Тяжинского округа. В фойе гостей встречали красочные фотозоны, а втором этаже была развернута фотовыставка педагогов образовательных организаций округа и выставка рисунков.
В зале присутствовали педагоги школ, учреждений дополнительного и дошкольного образования, агропромышленного техникума, ветераны педагогического труда.
С профессиональным праздником собравшихся поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин. Заслуженным педагогам присвоено звание «Почетный работник сферы образования», отличившиеся награждены медалью «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом», почетными грамотами Министерства РФ, грамотами и благодарностями главы Тяжинского муниципального округа и Совета народных депутатов.
Новыми музыкальными номерами педагогов порадовали лучшие творческие коллективы ДК «Юбилейный», юные артисты из центра дополнительного образования и детской школы искусств № 31.
Итатский городской Дом культуры представил онлайн мастер-класс Виктории Корягиной по изготовлению открытки «Любимому учителю». Специалисты Новоподзорновского сельского Дома культуры провели акцию «Поздравляем ветеранов-педагогов», специалисты Листвянского СДК – акцию «Учитель – звучит гордо». В Тисульском сельском Доме культуры организовали акцию-поздравление «Открытка учителю», а в Ступишинском СДК совместно с работником сельской библиотеки провели акцию «Учителями славится Россия».

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/10/2023
Культура
Образование
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus