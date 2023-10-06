В Тяжинском округе прошли мастер-классы, выставки рисунков и акции, посвященные Дню учителя

В Тяжинской центральной окружной библиотеке имени Н.И. Масалова состоялся мастер-класс «Осенний букет Учителю». Студенты Тяжинского агропромышленного техникума своими руками создали удивительный сладкий подарок – цветы из гофрированной бумаги с конфетами.

Также в Тяжинской центральной окружной библиотеке открылась книжная выставка-поздравление «Учитель на страницах книг», посвященная Году педагога и наставника и приуроченная ко Дню учителя. Здесь представлены произведения, рассказывающие об учителях, учениках, школе. Эти книги написаны и российскими, и зарубежными авторами. Созданы они в разные времена, в разные столетия. Но цель авторов одна: рассказать о нелегком, но благородном труде педагога.

В Доме культуры «Юбилейный» состоялся торжественный прием главы Тяжинского округа. В фойе гостей встречали красочные фотозоны, а втором этаже была развернута фотовыставка педагогов образовательных организаций округа и выставка рисунков.

В зале присутствовали педагоги школ, учреждений дополнительного и дошкольного образования, агропромышленного техникума, ветераны педагогического труда.

С профессиональным праздником собравшихся поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин. Заслуженным педагогам присвоено звание «Почетный работник сферы образования», отличившиеся награждены медалью «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом», почетными грамотами Министерства РФ, грамотами и благодарностями главы Тяжинского муниципального округа и Совета народных депутатов.

Новыми музыкальными номерами педагогов порадовали лучшие творческие коллективы ДК «Юбилейный», юные артисты из центра дополнительного образования и детской школы искусств № 31.

Итатский городской Дом культуры представил онлайн мастер-класс Виктории Корягиной по изготовлению открытки «Любимому учителю». Специалисты Новоподзорновского сельского Дома культуры провели акцию «Поздравляем ветеранов-педагогов», специалисты Листвянского СДК – акцию «Учитель – звучит гордо». В Тисульском сельском Доме культуры организовали акцию-поздравление «Открытка учителю», а в Ступишинском СДК совместно с работником сельской библиотеки провели акцию «Учителями славится Россия».