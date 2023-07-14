В Тяжинском округе прошли познавательные, игровые и спортивно-развлекательные программы, посвященные Всемирному дню народонаселения

В Тисульском сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошла беседа «Из нас слагается народ». Ведущая познакомила детей с традициями народов мира. Так в Исландии, которая является одной из самых читающих стран мира, родные и друзья дарят друг другу книги, а затем проводят рождественскую ночь за чтением и поеданием шоколада. В Финляндии распространены соревнования по метанию резинового сапога. Там же много других забав: болотный футбол, метание мобильного телефона, игра на воображаемой гитаре.

Специалисты Кубитетского Дома культуры и библиотеки провели познавательно-игровую программу «День народов мира». Ребята посмотрели фильм «Жилища разных народов мира». Затем дети познакомились с играми народов мира – камерунской «А ну-ка повтори», австралийской «Кенгуру», а также башкирской народной игрой «Липкие пеньки».

Специалисты Тяжино-Вершинского сельского Дома культуры и библиотеки провели для детей познавательную программу «Праздники и обычаи». В Новопокровском СДК состоялся информационный час «Всемирный день народонаселения». Специалисты Листвянского СДК совместно с библиотекарями провели для детей беседу с элементами игры «Единством сильна Россия». В Старо-Урюпском СДК прошла познавательная программа «Из нас слагается легенда». В Новоподзорновском сельском Доме культуры состоялась детская спортивно-развлекательная программа «Зов джунглей». Специалисты Нововосточного сельского Дома культуры провели для детей познавательную беседу «Все мы разные, но все мы дружные». В Чулымском СДК состоялась программа «Игры народов мира».