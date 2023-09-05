В Тяжинском округе прошли уроки, беседы, часы памяти, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Тяжинском агропромышленном техникуме провели уроки памяти, посвященные 19-й годовщине трагедии в школе № 1 города Беслан в Северной Осетии. Для студентов первого курса организовали беседу с инспектором государственного пожарного надзора по Тяжинскому и Тисульскому округам Кириллом Дмитриевичем Чабановым. Поговорили о чрезвычайных ситуациях, о действиях при террористическом захвате, о правилах пожарной безопасности.

Специалисты Кубитетского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели для школьников урок мужества. В Итатском городском Доме культуры состоялся митинг «Беслан. Одно лишь слово – боль…».

Специалисты Бороковского сектора Акимо-Анненского СДК провели для детей вечер памяти «Эхо Бесланской печали». Ведущая напомнила ребятам о страшных событиях, произошедших в городе Беслане. Затем поговорили о том, что такое терроризм, как ему противостоять и об основных правилах поведения в ситуации с захватом в заложники. Дети создали коллаж «Мы за мир!». Все вместе почтили память погибших в Беслане и на Украине минутой молчания.

В Преображенском СДК состоялся час информации «Миру – мир!». Специалисты Георгиевского сектора Даниловского СДК и сельской библиотеки провели для детей разного возраста час памяти «Беслан – боль и скорбь всей планеты».

В Малопичугинском сельском Доме культуры ребята посмотрели короткометражный документальный фильм о драматических событиях в Беслане. Дети почтили память погибших минутой молчания. В знак солидарности ребятишки создали панно «Наш мир без войны». Ребятам напомнили о специальной военной операции, что именно там российские солдаты ведут бой с нацистами и террористами.

Специалисты Нововосточного сельского Дома культуры и библиотеки рассказали учащимся 9 и 10 классов о том, что такое терроризм, как ему противостоять и об основных правилах поведения в условиях угрозы теракта. Затем ребята создали стенгазету «Мир без насилия».

В Тисульском СДК ребята познакомились с выставкой «Мир без террора», организованной специалистом библиотеки. О событиях в Беслане, об отваге бойцов спецназа, о героизме простых людей ребятам рассказала специалист культуры. Также дети узнали о памятниках, посвященных тем трагическим событиям, о «Дереве скорби», установленном в Беслане на мемориальном кладбище «Город ангелов».

В Листвянском сельском Доме культуры для детей и подростков состоялась беседа «Эхо бесланской трагедии». Также они узнали об участниках специальной военной операции из своего поселка и посмотрели слайды и видеоролик «Za». Затем все присутствующие зажгли свечи в память о тех, кто стал жертвами терактов, как символ непримиримости и единства в борьбе с терроризмом, которому нет места в обществе.