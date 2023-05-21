В Тяжинском округе работники культуры присоединились к акции «Кузбасская музейная неделя»

В Тяжино-Вершинском сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялись фольклорные посиделки. Ребята узнали значение позабытых в современном обществе слов – узорочье, матица, терем, изба, горница, завалинка. Также ведущий рассказал гостям об обычаях и традициях русского народа, познакомил со старинными бытовыми предметами – самопрялкой, веретеном, утюгом на углях. Затем для гостей прошел конкурс пословиц о труде, также вспоминали русские сказки, читали смешные небылицы. Ведущие провели игру «Сказочный переполох», где собирали пазлы по мотивам русских народных сказок.

В Новоподзорновском сельском Доме культуры для самых маленьких воспитанников детского сада «Колосок» прошла познавательно-игровая программа «Посиделки в русской избе». В музейной комнате Новопокровского СДК состоялась беседа «Быт русской избы». Ребята познакомились со старинными предметами обихода, такими как чугун, ухват, кочерга, помело, хлебная лопата, сито. Хозяйка показала детям, как топили печь, пекли хлеб, готовили еду в русской печи. Ребята увидели процесс «катания» белья рубелем, заглянули в сундук и сложили в него белье, узнали, что собой представляет прялка и даже попробовали ее в работе! После рассказа о русском сарафане, девочки с интересом примерили его. Кроме того ребятишки отгадали загадки и поиграли в русскую игру «Карусель».

Специалисты Кубитетского Дома культуры провели тематическую программу для людей старшего поколения «Плат узорный». В музейной комнате Итатского городского Дома культуры состоялся исторический экскурс «Мы наследники Победы». Вниманию ветеранов был предоставлен видеоролик, посвященный труженикам тыла и детям войны поселка Итатский. Участники встречи вспомнили тех, кто защищал Родину на фронтах Великой Отечественной войны и тех, кто своим самоотверженным трудом ковал Победу в тылу.

Специалисты Листвянского сельского Дома культуры поздравили заведующую музеем имени Героя Советского Союза Г. И. Шилова Ларису Николаевну Новикову с Международным днем музеев. Вот уже на протяжении двадцати одного года она является хранительницей 600 музейных экспонатов.