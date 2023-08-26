В Тяжинском округе состоялась августовская педагогическая конференция

В пленарном заседании приняли участие директора и педагоги образовательных организаций муниципалитета. В рамках конференции состоялась церемония награждения. Лучшие педагоги были награждены Почетными грамотами, почетным знаком Законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса «За гражданскую доблесть и патриотизм», благодарственными письмами Совета народных депутатов и главы Тяжинского муниципального округа.

С основным докладом выступила начальник Управления образования Наталья Владимировна Коренькова. Также выступили председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин, член местного совета Российского движения детей и молодежи Алена Александровна Артемьева и финалист регионального этапа конкурса «Учитель года России» Александр Викторович Барсуков.

Задачи, которые предстоит решить в новом учебном году в дошкольной системе образования, обозначила методист информационно-методического центра Оксана Валерьевна Балышева. Опытом работы системы военно-патриотического воспитания в рамках общеобразовательной организации поделилась заместитель директора Тяжинской средней школы № 3 Галина Валентиновна Пащенко. Со стратегическими задачами профминимума присутствующих познакомила директор информационно-методического центра Марина Николаевна Кирюшкина.

Затем участников педагогической конференции с началом нового учебного года поздравили воспитанники детской школы искусств № 31, выступившие с музыкальными номерами.