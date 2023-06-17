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В Тяжинском округе состоялся второй этап конкурса ведущих игровых программ

С целью популяризации здорового образа жизни конкурс «Сто затей для друзей» провели специалисты Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Второй этап конкурса состоялся на базе пришкольного лагеря Листвянской средней школы. В нем приняли участие 6 специалистов сельских учреждений культуры клубного типа, работающие с детьми и подростками.
Жюри оценивало творческий замысел, тематическую направленность, уровень исполнительского мастерства, умение общаться с аудиторией, организовать сценическое пространство, речевую компетенцию, а также костюм, реквизит, музыкальное оформление программы.
Участвуя в конкурсе, ведущие получили возможность для самореализации и развития творческого потенциала, поиска новых игровых технологий в работе и получения эффективного опыта, а ребята – заряд бодрости и энергии и, конечно же, много полезной информации.
Все участники окружного конкурса ведущих игровых программ были награждены Дипломами МБУК «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/06/2023
Культура
Тяжин
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