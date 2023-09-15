В Тяжинском округе стартовала благотворительная акция по обеспечению овощными наборами

Каждый овощной набор весит 80 килограммов, в него входят 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы и капусты. Все овощи поставляются местными производителями.

Получателями овощных наборов в 2023 году стали инвалиды-колясочники и инвалиды, находящиеся на постоянном постельном режиме, члены семей военнослужащих, погибших в ходе вооруженных действий, семьи и граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Специалисты центра социального обслуживания населения совместно с волонтерами из студенческого отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума, добровольцами Тяжинской СШ № 3, а также представителями территориальных отделов доставили адресатам 73 овощных набора. Овощи привезены из СПК «Вишневский» за счет спонсорских средств ООО «Адмирал».