В Тяжинском округе стартовала областная акция по обеспечению отдельных категорий граждан благотворительным углем

Всего на муниципалитет выделено 928 тонн угля, который получат 232 семьи. Это пожилые люди с небольшой пенсией, малообеспеченные, неполные семьи с детьми, граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, не имеющие федеральных и региональных мер социальной поддержки на приобретение топлива. В этом году включена новая категория получателей благотворительного угля – члены семей граждан, участвующих в СВО.

Каждой семье предоставляется по 4 тонны угля. Доставка топлива до заявителя осуществляется за счет местного бюджета.