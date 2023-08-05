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В Тяжинском округе стартовала областная акция по обеспечению отдельных категорий граждан благотворительным углем

Всего на муниципалитет выделено 928 тонн угля, который получат 232 семьи. Это пожилые люди с небольшой пенсией, малообеспеченные, неполные семьи с детьми, граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, не имеющие федеральных и региональных мер социальной поддержки на приобретение топлива. В этом году включена новая категория получателей благотворительного угля – члены семей граждан, участвующих в СВО.
Каждой семье предоставляется по 4 тонны угля. Доставка топлива до заявителя осуществляется за счет местного бюджета.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/08/2023
Общество
Тяжин

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