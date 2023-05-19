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В Тяжинском округе в честь Дня пионерии состоялся интеллектуально-игровой квест

Ребята из пионерской дружины имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова Нововосточной школы успешно прошли маршрут по станциям «Пионерская», «Спортивная», «Музыкальная», «Символград», «Интеллектуальная», «РДДМ-эстафета». Завершились испытания на конечной станции «Клад».
Ребята отвечали на вопросы, демонстрировали спортивную подготовку, исполняли детские песни, разгадывали шифровки и головоломки, искали клад. Пионеры быстро справились со всеми заданиями. Самые активные и творческие участники интеллектуально-игрового квеста «Пионерская эстафета» были награждены грамотами за участие в жизни дружины.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/05/2023
Образование
Тяжин
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