В Тяжинском округе в честь Дня пионерии состоялся интеллектуально-игровой квест

Ребята из пионерской дружины имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова Нововосточной школы успешно прошли маршрут по станциям «Пионерская», «Спортивная», «Музыкальная», «Символград», «Интеллектуальная», «РДДМ-эстафета». Завершились испытания на конечной станции «Клад».

Ребята отвечали на вопросы, демонстрировали спортивную подготовку, исполняли детские песни, разгадывали шифровки и головоломки, искали клад. Пионеры быстро справились со всеми заданиями. Самые активные и творческие участники интеллектуально-игрового квеста «Пионерская эстафета» были награждены грамотами за участие в жизни дружины.