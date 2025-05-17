В Тяжинском округе в рамках региональной недели предпринимательства прошли фестивали, ярмарки и экскурсии

Специалисты Новоподзорновского сельского Дома культуры приняли участие в фестивале уличных ремесел в номинации «Интересная локация». Здесь собрались мастера декоративно-прикладного искусства. Ольга Щербакова занимается прядением шерсти, Людмила Бондарчук вяжет спицами из шерстяной нити. Лариса Титова – непревзойдённая мастерица вязания крючком из полосок ткани. Участники мастер-класса познакомились с традициями прядения шерсти, подержали в руках прялку и научились прясть тонкую шерстяную нить. Затем они попробовали освоить вязание спицами.

Работники Тисульского СДК организовали для школьников экскурсию на пасеку Александра Сергеевича Ломашонок и Владимира Ивановича Тонкого. Александр Сергеевич уже более 20 лет занимается пчеловодством, переняв знания у своего отца, Сергея Степановича, и теперь щедро делится опытом с Владимиром Ивановичем. Не испугавшись пчел, участники экскурсии познакомились с различными аспектами работы пчеловодов. Для ребят организовали мастер-классы по изготовлению свечей из вощины и рамок для ульев. Завершилась встреча чаепитием с ароматным медом.

В Итатском городском Доме культуры состоялась ярмарка ремесел. Мастера декоративно-прикладного искусства продемонстрировали свои навыки в различных техниках. Гостей присказками и шутками встречали скоморохи, приглашая всех на игровую площадку, где посетителей ждали игры, интересные задания и мастер-классы. Здесь можно было научиться создавать обережных кукол, декор из джутовой нити и картины из материалов для вязания. Также мастера создали арт-объекты из страниц старых книг. Финальным аккордом стала игра на музыкальных инструментах, сделанных народными умельцами много лет назад. На протяжении всего дня действовала выставка работ итатских мастеров ДПИ.

Специалисты Кубитетского СДК устроили для земляков экскурсию «Умелых рук творенье». Местная мастерица Елена Филиппи показала свои произведения в технике шерстяной акварели и квиллинга, а также работы, созданные из разных материалов. Зинаида Белоусова представила свои шедевры в технике джутовой филиграни, пэйп-арта и текстильного дизайна. Участники экскурсии под руководством мастеров декоративно-прикладного искусства погрузились в мир творчества.

Работники Новопокровского сельского Дома культуры и библиотеки провели фестиваль уличных ремесел. Посетители узнали о различных инструментах для вязания и видах пряжи. Также познакомились с видами швейных машин и их работой, попробовали себя в роли швейных дел мастеров. В рамках мастер-класса по джутовой филиграни участники самостоятельно создали из джута и атласных лент сувенир «Оберег». На фестивальной площадке звучали народные песни, проводились игровые программы. Мастера призвали ребят изучать народные ремёсла и передавать их следующим поколениям, чтобы сохранить уникальное наследие предков.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности