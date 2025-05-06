В Тяжинском округе восстанавливают мемориалы воинов-земляков, павших на фронтах Великой Отечественной войны

В преддверии празднования 80-летия Победы существенную поддержку в проведении ремонтных работ оказали директор научно-производственной компании «МСТ» Никита Владимирович Орлов и депутат Законодательного собрания Кузбасса Сергей Сергеевич Григорьев, предоставившие в качестве спонсорской помощи необходимые строительные материалы – штукатурку, грунтовку и клей.

Благодаря этому проведен косметический ремонт трех памятников, находящихся в деревне Тяжино-Вершинка, селах Бороковка и Даниловка. В реализации проектов принимали участие сотрудники местных Домов культуры совместно с работниками территориальных отделов. В Даниловке было обновлено основание монумента, установленного в 2010 году. В Тяжино-Вершинке выполнена полная штукатурка основания памятника и устранены трещины на скульптуре воина. В Бороковке отреставрирован обелиск, которому вернули его первоначальный вид.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности