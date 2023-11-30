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В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних состоялась профориентационная беседа

В рамках Единого дня профориентации к детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью пришли мастер производственного обучения Тяжинского агропромышленного техникума Светлана Борисовна Майер и студенты Кристина Лапицкая, Никита Ташкинов, Максим Крохин.
После профориентационной беседы «В мире профессий», педагог дополнительного образования ТАПТ Дарья Александровна Бабич, совместно с активистами техникума Анастасией Постновой, Ксенией Почиваловой и Екатериной Ермаковой провели для детей мастер-класс «Раскраска в виде конвертиков «Тяни». Затем ребятишек угостили сладостями.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/11/2023
Образование
Тяжин
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