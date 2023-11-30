В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних состоялась профориентационная беседа

В рамках Единого дня профориентации к детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью пришли мастер производственного обучения Тяжинского агропромышленного техникума Светлана Борисовна Майер и студенты Кристина Лапицкая, Никита Ташкинов, Максим Крохин.

После профориентационной беседы «В мире профессий», педагог дополнительного образования ТАПТ Дарья Александровна Бабич, совместно с активистами техникума Анастасией Постновой, Ксенией Почиваловой и Екатериной Ермаковой провели для детей мастер-класс «Раскраска в виде конвертиков «Тяни». Затем ребятишек угостили сладостями.