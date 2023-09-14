В читальном зале специалист по работе с юношеством рассказала учащимся Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова об истории возникновения Дня трезвости, о том, что в этот день по всей стране проводятся различные мероприятия. Также поговорили о роли волонтеров, которые проводят акции и флешмобы в поддержку отказа от алкоголя, пропагандируют здоровый образ жизни.

Затем ребята посмотрели видеофильм «Береги себя!», рассказывающий о пагубном влиянии алкоголя на организм человека. Для школьников был проведен обзор книжной выставки «Алкоголизм: отражение в русской литературе». Здесь были представлены книги Александра Сергеевича Пушкина, Федора Михайловича Достоевского, Антона Павловича Чехова, Ивана Алексеевича Бунина, Валентина Григорьевича Распутина, Василия Макаровича Шукшина, Владимира Николаевича Крупина, Сергея Донатовича Довлатова, Людмилы Евгеньевны Улицкой.