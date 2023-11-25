В Тяжинской детской библиотеке подвели итоги проекта «Семейный очаг»

Участники составляли генеалогическое древо, придумывали герб своей семьи, рассказывали о семейных ценностях и традициях, за чашкой чая делились семейными историями и интересными фактами.

На заключительном этапе проекта состоялся конкурс «Семейная идиллия – совместные усилия». Участники подготовили визитную карточку: рассказали о семье, семейном укладе, особенностях взаимоотношений, семейном творчестве, увлечениях. Также ответили на вопросы литературной викторины «Сказочный микс». В презентации «За семью замками» продемонстрировали семейные вещи (открытки, альбомы, игрушки), передающиеся из поколения в поколение. В финальном испытании «Семеро с ложкой – один с сошкой» конкурсанты представили традиционные семейные блюда.

В номинации «Золотые руки» победила семья Рудко, в номинации «Семейные ценности» – семья Орловых, в номинации «Живая фантазия» – семья Комерцель. Победители были награждены специальными дипломами и памятными сувенирами.