В Тяжинской детской художественной школе № 13 подвели итоги учебного года

Самым главным событием стало открытие выставки, посвященной 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. В Год педагога и наставника в России и Года детей в Кузбассе прошли две выставки преподавателей и учащихся «Вместе мы многое сможем», где были представлены творческие работы, как юных художников, так и преподавателей.

В конце учебного года много усилий было направлено на защиту итоговых работ выпускников школы. Над ними ребята трудились последние две четверти. В итоговых композициях выпускники показали все знания, навыки и умения, полученные в ходе обучения. В этом году завершившилиобучение по дополнительной предпрофессиональной программе и стали выпускниками четыре ученика: Семен Петраков (общая продолжительность обучения в школе у Семена 7 лет, два года общеразвивающего обучения и пять препдпрофессионального), Александра Подкорытова (пять лет обучения), Ольга Чайка (закончила и общеразвивающее и предпрофессиональное обучение в итоге восемь лет посещала занятия), Дарья Константинова (также закончила и общеразвивающее и предпрофессиональное обучение). На протяжении всего срока обучениями с ребятами работала творческий педагог – Валентина Николаевна Кирюшкина.

На торжественной линейке были награждены отличники, хорошисты, участники различных выставок и конкурсов. Для учащихся предпрофессионального класса продолжается пятая учебная четверть, совсем небольшая – это пленэр.