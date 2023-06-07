Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинской детской художественной школе № 13 подвели итоги учебного года

Самым главным событием стало открытие выставки, посвященной 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. В Год педагога и наставника в России и Года детей в Кузбассе прошли две выставки преподавателей и учащихся «Вместе мы многое сможем», где были представлены творческие работы, как юных художников, так и преподавателей.
В конце учебного года много усилий было направлено на защиту итоговых работ выпускников школы. Над ними ребята трудились последние две четверти. В итоговых композициях выпускники показали все знания, навыки и умения, полученные в ходе обучения. В этом году завершившилиобучение по дополнительной предпрофессиональной программе и стали выпускниками четыре ученика: Семен Петраков (общая продолжительность обучения в школе у Семена 7 лет, два года общеразвивающего обучения и пять препдпрофессионального), Александра Подкорытова (пять лет обучения), Ольга Чайка (закончила и общеразвивающее и предпрофессиональное обучение в итоге восемь лет посещала занятия), Дарья Константинова (также закончила и общеразвивающее и предпрофессиональное обучение). На протяжении всего срока обучениями с ребятами работала творческий педагог – Валентина Николаевна Кирюшкина.
На торжественной линейке были награждены отличники, хорошисты, участники различных выставок и конкурсов. Для учащихся предпрофессионального класса продолжается пятая учебная четверть, совсем небольшая – это пленэр.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/06/2023
Образование
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus