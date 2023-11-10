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В Тяжинской ДХШ № 13 состоялось посвящение в юные художники

На празднике присутствовали учащиеся первых классов детской художественной школы и их родители. Ребят ждали творческие задания, конкурсы, загадки и торжественная церемония посвящения в юные художники.
Им предстояло показать разные грани своего мастерства – все чему научились за два месяца. Ребята продемонстрировали владение кистью, карандашом, цветом и формой, а также проявили фантазию и смекалку, решая неожиданные задачи. Кроме того дети собирали пазлы известных картин.
После троекратного «клянемся», каждый ребенок, обмакнув палец в краску, приложил его к холсту, тем самым скрепив свою клятву. Все первоклассники получили небольшие памятные подарки.

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/11/2023
Культура
Образование
Тяжин
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