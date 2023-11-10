В Тяжинской ДХШ № 13 состоялось посвящение в юные художники

На празднике присутствовали учащиеся первых классов детской художественной школы и их родители. Ребят ждали творческие задания, конкурсы, загадки и торжественная церемония посвящения в юные художники.

Им предстояло показать разные грани своего мастерства – все чему научились за два месяца. Ребята продемонстрировали владение кистью, карандашом, цветом и формой, а также проявили фантазию и смекалку, решая неожиданные задачи. Кроме того дети собирали пазлы известных картин.

После троекратного «клянемся», каждый ребенок, обмакнув палец в краску, приложил его к холсту, тем самым скрепив свою клятву. Все первоклассники получили небольшие памятные подарки.