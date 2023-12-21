В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся VIII школьный конкурс пианистов

В конкурсе «Юный виртуоз» приняли участие учащиеся отделения фортепиано и хорового пения детской школы искусств № 31, которые исполнили этюд.
Результаты конкурса:
I возрастная группа:
Софья Хасанова - I место (преподаватель Ольга Александровна Воронкова)
Алена Номаль - II место (преподаватель Татьяна Владимировна Астраханцева)
Олеся Твердякова - III место (преп. Т.В. Астраханцева)
Анна Чайка - III место (преп. О.А. Воронкова)
Варвара Макарова - III место (преп. О.А. Воронкова)
II возрастная группа:
Александр Юрченко - I место (преп. Т.В. Астраханцева)
Софья Власова - III место (преп. Светлана Ивановна Кашина)
III возрастная группа:
Тимур Байрамов - I место (преп. О.А. Воронкова)
Элина Лобенко - II место (преп. Т.В. Астраханцева)
Алиса Вильховецкая - III место (преп. Т.В. Астраханцева)
Милана Чешева - III место (преп. О.А. Воронкова)
Все участники конкурса были награждены почетными грамотами и сладкими призами.