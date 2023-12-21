В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся VIII школьный конкурс пианистов

В конкурсе «Юный виртуоз» приняли участие учащиеся отделения фортепиано и хорового пения детской школы искусств № 31, которые исполнили этюд.

Результаты конкурса:

I возрастная группа:

Софья Хасанова - I место (преподаватель Ольга Александровна Воронкова)

Алена Номаль - II место (преподаватель Татьяна Владимировна Астраханцева)

Олеся Твердякова - III место (преп. Т.В. Астраханцева)

Анна Чайка - III место (преп. О.А. Воронкова)

Варвара Макарова - III место (преп. О.А. Воронкова)

II возрастная группа:

Александр Юрченко - I место (преп. Т.В. Астраханцева)

Софья Власова - III место (преп. Светлана Ивановна Кашина)

III возрастная группа:

Тимур Байрамов - I место (преп. О.А. Воронкова)

Элина Лобенко - II место (преп. Т.В. Астраханцева)

Алиса Вильховецкая - III место (преп. Т.В. Астраханцева)

Милана Чешева - III место (преп. О.А. Воронкова)

Все участники конкурса были награждены почетными грамотами и сладкими призами.