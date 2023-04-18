В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся XXV конкурс юных пианистов севера Кузбасса

Организаторами и инициаторами конкурса «Вдохновение», посвященного Году педагога и наставника являются управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа и детская школа искусств № 31.

В открытии конкурсной программы с концертными номерами выступили педагоги школы искусств. В исполнении Борислава Петровича Сумина прозвучала «Юмореска» Сергея Рахманинова, в исполнении Татьяны Владимировны Астраханцевой и вокального дуэта «Классика» прозвучали романсы «Сирень» и «Островок».

Участники конкурса исполняли по три фортепианных произведения и соревновались в трех возрастных группах. Семнадцать юных пианистов из городов Анжеро-Судженска и Мариинска, Чебулинского, Яшкинского и Тисульского округов показали своё мастерство. Тяжинскую школу искусств представляли Элина Лобенко (дипломант), Алиса Вильховецкая, Александр Юрченко, Елизавета Якушина (лауреаты III степени), Тимур Байрамов (лауреат II степени), Алена Номаль (лауреат I степени).

Уровень участников оценивало профессиональное жюри: почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, преподаватель Кузбасского музыкального колледжа Жанна Вячеславовна Олейникова, преподаватель Кузбасского колледжа культуры и искусств Иван Николаевич Пестов, преподаватель Центральной детской школы искусств города Кемерово Галина Анатольевна Островская.

С концертной программой выступила Мария Свининникова, учащаяся 4 курса Кузбасского музыкального колледжа (класс преподавателя Жанны Вячеславовны Олейниковой), лауреат международных конкурсов.

Все участники конкурса награждены дипломами и памятными призами, преподаватели, подготовившие юных пианистов, отмечены благодарственными письмами управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.