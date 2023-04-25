В Верх-Чебуле состоялся отборочный тур XXI Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры

На празднике казачьей культуры «Кузнецкая вольница» были представлены различные жанры народного творчества – от традиционной казачьей песни, танца и фланкировки шашкой до современного казачьего фольклора в оригинальных аранжировках с использованием народных инструментов.

В Верх-Чебулинском культурно-досуговом центре собрались исполнители старинных казачьих песен из Юргинского, Мариинского, Тяжинского и Тисульского округов.

В конкурсной программе Тяжинский округ представляли учащиеся отделения народного пения детской школы искусств № 31 – детский фольклорный ансамбль «Свирелька» и солист Александр Лиферов (преподаватель Ольга Владимировна Стифорова, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин).

Чебулинский округ представили: самодеятельный коллектив казачьего хора «Вольница» (руководитель Татьяна Валерьевна Михайлова, концертмейстер Александр Сергеевич Егель), народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Сударушка» (руководитель Сергей Васильевич Камынин), детский фольклорный ансамбль «Балагуры», коллектив-спутник народного самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля «Сударушка» (руководитель Татьяна Сергеевна Гончарова).

Участники конкурса награждены дипломами. После подведения итогов отборочного тура, гала-концерт победителей фестиваля-конкурса «Кузнецкая вольница» состоится в Кузбасском музее-заповеднике «Томская Писаница» 20 мая 2023 года.