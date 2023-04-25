Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Верх-Чебуле состоялся отборочный тур XXI Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры

На празднике казачьей культуры «Кузнецкая вольница» были представлены различные жанры народного творчества – от традиционной казачьей песни, танца и фланкировки шашкой до современного казачьего фольклора в оригинальных аранжировках с использованием народных инструментов.
В Верх-Чебулинском культурно-досуговом центре собрались исполнители старинных казачьих песен из Юргинского, Мариинского, Тяжинского и Тисульского округов.
В конкурсной программе Тяжинский округ представляли учащиеся отделения народного пения детской школы искусств № 31 – детский фольклорный ансамбль «Свирелька» и солист Александр Лиферов (преподаватель Ольга Владимировна Стифорова, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин).
Чебулинский округ представили: самодеятельный коллектив казачьего хора «Вольница» (руководитель Татьяна Валерьевна Михайлова, концертмейстер Александр Сергеевич Егель), народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Сударушка» (руководитель Сергей Васильевич Камынин), детский фольклорный ансамбль «Балагуры», коллектив-спутник народного самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля «Сударушка» (руководитель Татьяна Сергеевна Гончарова).
Участники конкурса награждены дипломами. После подведения итогов отборочного тура, гала-концерт победителей фестиваля-конкурса «Кузнецкая вольница» состоится в Кузбасском музее-заповеднике «Томская Писаница» 20 мая 2023 года.

 

Культура
Верх-Чебула
Мариинск
Тисуль
Тяжин
Юрга
kuzbassnews.ru
25/04/2023
Культура
Верх-Чебула
Мариинск
Тисуль
Тяжин
Юрга
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus