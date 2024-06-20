В Яшкино школьники познакомились с работой Росгвардии в рамках ведомственной акции

В поселке Яшкино в рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» офицер филиала вневедомственной охраны Росгвардии встретился с учениками школы №4, чтобы рассказать о своей службе и обрадовать ребят возможностью посидеть за рулем служебного автомобиля.

Майор Евгений Базинов провел для учеников начальных классов увлекательную встречу, посвященную работе во вневедомственной охране. Он подробно рассказал детям о значимости дежурной службы и оперативности экипажей Росгвардии, которые всегда готовы прийти на помощь сельчанам. Ребята с интересом слушали истории о наиболее запоминающихся случаях из более чем 15‑летней службы Евгения Валерьевича.

«В такой непринужденной форме мы стараемся рассказать детям о важности нашей службы, напомнить о личной безопасности и правилах поведения на улице и в быту», - отметил майор Евгений Базинов.

После беседы росгвардеец пригласил юных кузбассовцев посидеть за рулем патрульного автомобиля, который дети с радостью окружили. Каждый школьник получил возможность почувствовать себя в роли сотрудника Росгвардии и даже пообщаться со своими сверстниками по рации.

Фото: Росгвардия