В Юргинском районе Кузбасса Россельхознадзор выдал предостережение арендатору сельхозугодий за загрязнение почвы пестицидом

1 октября 2025 года инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в отношении земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 184,8 га, расположенного в границах Юргинского района Кемеровской области-Кузбасса. Участок находится в собственности физического лица и передан в аренду индивидуальному предпринимателю.

В результате отбора проб почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения, который использовался для выращивания рапса, выявлено превышение предельно-допустимой концентрации пестицида — альфа-циперметрина. Так, в соответствии п. 2 ст. 13, абз. 2, 4 ст. 42 «Земельного Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и абз.1,2,3,4 ст. 8 «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 16.07.1998г. № 101-ФЗ собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду, а также соблюдать при использовании земельных участков требования экологических, санитарно-гигиенических правил, нормативов.

В этот же день по факту выявленного нарушения ведомство арендатору земельного объявило арендатору участка предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

Справочно: циперметрин – действующее вещество пестицидов (инсектицидов), которые применяют в сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми. Превышение этих веществ в почве свидетельствует о неправильном использовании пестицидов (инсектицидов), нарушении регламентов их применения, превышении установленных норм при обработках посевов.

