В «Южном Кузбассе» отметили день работника автомобильного транспорта

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») поздравила с профессиональным праздником сотрудников филиала Томусинского автотранспортного управления.

В «Южном Кузбассе» состоялось торжественное собрание в честь Дня работника автомобильного транспорта. Корпоративные, профсоюзные и ведомственные награды получили 70 работников Томусинского автотранспортного управления. Отдельно отметили победителей конкурсов профессионального мастерства и лучших в номинации «Профессиональный дебют».

В составе Томусинского автотранспортного управления трудятся более 1400 человек. В производственных процессах задействовано порядка 80 БелАЗов, столько же единиц транспорта хозяйственного назначения, 25 машин малой технологии (Скании и КамАЗы), семь десятков единиц тракторно-бульдозерной техники, около 30 легковых автомобилей, более 50 единиц транспорта для пассажирских перевозок (вахтовые автомобили, автобусы и др.).

«Томусинское автотранспортное управления – важное звено в технологической цепочке компании. Сегодня благодаря программе технического перевооружения мы продолжаем расширять автопарк. Из последних поступлений: 9 карьерных самосвалов, 3 бульдозера, 3 грейдера, 2 погрузчика, 4 вахтовых автобуса. С вводом новой техники растут производственные объемы и расширяется штат сотрудников», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»