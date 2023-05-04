В «Южном Кузбассе» прошел брейн-ринг «За безопасный труд!»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела брейн-ринг «За безопасный труд!», приуроченный ко Всемирному дню охраны труда. Помимо работников предприятия участие в интеллектуальной игре приняли междуреченские студенты и школьники. Брейн-ринг проводился в рамках празднования 20-летия ПАО «Мечел» и 30-летия ПАО «Южный Кузбасс».

Продемонстрировать знания в области охраны труда вызвались пять команд: управления по обогащению и переработке угля и управления по подземной добыче угля «Южного Кузбасса», Томусинского автотранспортного управления, школы №19 и Междуреченского горностроительного техникума. Брейн-ринг стартовал с самопрезентаций команд, поданных в формате музыкальных визиток, и демонстрации «домашнего задания» — авторских плакатов на тему безопасности. После чего начались сами интеллектуальные состязания.

Участники без труда ответили на вопросы, касающиеся общих требований охраны труда, безопасности в шахте, на разрезе, на фабрике и в транспорте. Не вызвал затруднений и видеоконкурс «Что не так?»: участники должны были выявить нарушения правил безопасности в отрывках из художественных фильмов. Однако настоящим испытанием стал раунд, посвященный оказанию первой доврачебной помощи. Команды должны были выбрать из предлагаемого списка травму, а из средств для оказания первой помощи – необходимый реквизит, после чего объяснить свои действия в случае происшествия. Некоторые моменты вызвали жаркие дискуссии, но общими усилиями все команды успешно справились с заданиями.

Победителем брейн-ринга «За безопасный труд!» стала команда обогатителей «Южного Кузбасса», второе место — у команды Томусинского автотранспортного управления, почетное третье заняли студенты техникума. Все участники получили призы и сувениры.

Фото: Южный Кузбасс