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В загородном оздоровительном лагере «Олимпиец» завершилась последняя летняя смена

Здесь отдохнули 65 лидеров-активистов Тяжинского местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» из образовательных организаций округа.
В загородном лагере побывали руководитель регионального отделения «Движение Первых» Евгения Александровна Козленко и глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.
Глава муниципалитета поприветствовал своих коллег. Именно так он обратился к ребятам, которые уже сегодня вносят заметный вклад в развитие молодежных инициатив на благо округа и Кузбасса. Виктор Ефремович пожелал каждому из них раскрыться в творчестве, волонтерстве, предпринимательстве, медийной сфере.
Ребята представили гостям свои команды и продемонстрировали незаурядные творческие способности.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/08/2023
Образование
Тяжин
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