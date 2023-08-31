В загородном оздоровительном лагере «Олимпиец» завершилась последняя летняя смена

Здесь отдохнули 65 лидеров-активистов Тяжинского местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» из образовательных организаций округа.

В загородном лагере побывали руководитель регионального отделения «Движение Первых» Евгения Александровна Козленко и глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

Глава муниципалитета поприветствовал своих коллег. Именно так он обратился к ребятам, которые уже сегодня вносят заметный вклад в развитие молодежных инициатив на благо округа и Кузбасса. Виктор Ефремович пожелал каждому из них раскрыться в творчестве, волонтерстве, предпринимательстве, медийной сфере.

Ребята представили гостям свои команды и продемонстрировали незаурядные творческие способности.